Ta druga utakmica je ostala i u znaku tuče koja je izbila pri samom kraju treće deonice, kada je Nikola Kalinić pesnicom udario Mateja Čibeja s druge strane, zbog čega je zaradio i suspenziju od dve utakmice.

Zvezda se nije oglašavala sve do sada, a saopštenje kluba prenosimo u celosti.

- Crvena zvezda nakon druge utakmice četvrtfinala KLS na Zlatiboru i brojnih pokušaja da se sukob na terenu različim medijskim “spinovima” izjednači sa nekim mnogo većim incidentima, a krivac pretvori u žrtvu, staje u zaštitu svog igrača Nikole Kalinića.

- Kao klub nećemo ćutati na lošu organizaciju utakmice, neprimereno ponašanje predsednika KK Zlatibor u više navrata, od gađanja sudija loptom na terenu, do neprimerenog dobacivanja našim igračima nakon meča prilikom davanja izjave delegatu meča. Prvotimac Zlatibora Matej Čibej već dva dana dobija prostor u medijima koji su bliski klubovima koji nikakve veze nemaju sa ovim utakmicama i našim klubom, a kreirani su samo sa ciljem da šire neistine o KK Crvena zvezda.

- Takvi pokušavaju da “objasne” kako igrač Zlatibora nije prvi udario prvotimca Zvezde Nikolu Kalinića, iako snimak iz drugog ugla nedvosmisleno pokazuje da nije bilo tako.

- Crvena zvezda ne opravdava postupak našeg igrača, koji je izazvan i koji je učestvovao u ovom sukobu. On već snosi posledice i kažnjen je. Međutim, nećemo dozvoliti da se jedan neprimeren događaj na košarkaškom terenu (u kome mnogi koji su učestvovali nisu ni sankcionisani, poput cele klupe Zlatibor, uključujući i njihovog predsednika) mnogi koriste da ga u svojim “analizama” izjednačavaju sa skandaloznim tučama ispred noćnih barova (koja još uvek nema svoj epilog) ili se čak bave i navodnim privatnim problemima našeg igrača, u pokušaju da od krivca naprave žrtvu!

- Organizacija utakmice je bila loša, ponašanje pojedinaca Zlatibor pored terena i kasnije na tribinama još gore, a u događaju sa parketa na koji nismo ponosni, slučajno se našao isti igrač koji je provocirao pojedine igrače Crvena zvezda tokom utakmica, o čemu takođe postoje snimci.

Takođe, oglasio se i predsednik kluba Željko Drčelić.

Mi kao klub pokušavamo da uspostavimo novi pristup u srpsku košarku i gospodsko ponašanje u kome nećemo reagovati na svaku provokaciju ili pokušaje iznošenja neistina. Međutim, prljava i prizemna kampanja koja se vodi već dva dana protiv Crvene zvezde i našeg prvotimca Nikole Kalinića prevršila je svaku meru. Ceo Klub, ali i lično kao predsednik, stajemo u potpunosti iza našeg igrača koji je nakon utakmice, izložen napadima koji nemaju nikakve veze sa događajima na parketu! Nikola Kalinić je kažnjen. Tu kaznu je zaslužio prema pravilniku, kao i ostali prvotimci kluba čiji sam predsednik. Međutim iako je tu priča, verujemo trebalo da se završi, postala je incijalna kapisla za mnoge koji leče svoje frustracije, svoje probleme i upiru prstom u Crvenu zvezdu.

- Nikola Kalinić je, vođa, čovek koji se nesebično daje klubu. Pošto izgleda moram da podsetim zaboravne, košarkaš je koji ima najveću karijeru od svih aktera ovih utakmica, čovek koji se vratio u nacionalni tim nakon pet godina samo kako bi pomogao reprezentaciji Srbije. U Crvenoj zvezdi je bio u dobrim i lošim momentima. Ima ih i on kao igrač, ali je i dalje pobednik, osvajač Evrolige, višestruki osvajač brojnih titula sa Crvenom zvezdom, ima ih čak osam i mnogo znači klubu i u trenucima kada mu ne ide. Zato je vreme da zaćute oni koji ne mogu u isti koš i rečenicu sa njim. Kao predsednik kluba, ali i kao čovek, neću dozvoliti da se Nikola Kalinić napada na ovako krajnje prizeman način. Takođe, i da se koristi kao sredstvo i povod za napad na Crvenu zvezdu. Kao veliki klub nećemo dozvoliti raznoraznima ovakve napade kao i da svoju “reputaciju” grade na štetu našeg kluba i naših košarkaša.