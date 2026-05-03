Trener fudbalera Čukaričkog Marko Jakšić izjavio je danas da njegov tim uvek ide na pobedu, ali je dodao da bi za ekipu sa Banovog brda i bod bio dobar na predstojećem meču protiv Crvene zvezde.



Fudbaleri Čukaričkog dočekaće sutra od 19 časova na stadionu na Banovom brdu ekipu Crvene zvezde u četvrtom kolu plej-ofa Superlige Srbije.



Ekipa sa Banovog brda je poslednji put poražena 7. marta u Ivanjici, a potom su zabeležili jednu pobedu i šest remija.



-Plasirali smo se u plej-of i dobili smo priliku da učimo šta hoćemo. Rezultat nije imperativ, ali sigurno je da ne želimo da izgubimo nijednu utakmicu do kraja, to sam rekao i igračima. Protiv šampiona bi i bod bio dobar. Ipak, igramo na svom terenu, iako smo desetkovani, svakako ćemo ići na pobedu - rekao je, između ostalog, Jakšić, preneo je zvanični sajt kluba.



On je govorio o kadrovskoj situaciji u timu.



-Ne volim da pričam o tome i da tražim alibije, ali je činjenica da će nam nedostajati veliki broj standardnih prvotimaca, da ih ne imenujem. Sigurno je da se to oseti, ali nemam problem da pružim šansu i mlađim igračima, pa i nekima iz omladinskog tima. Lično, imam želju da do kraja sezone što više njih debituje, već su neki dobili šansu da zaigraju za prvi tim. Ko bude najzdraviji i najspremniji taj će da igra - dodao je trener Čukaričkog.



Jakšić je potom pohvalio tim Crvene zvezde.



-O Crvenoj zvezdi je sve ispričano. Ekipa su sa ubedljivo najvećim budžetom, sa strancima ozbiljnog kvaliteta, sa domaćim igračima reprezentativnog kalibra. Šampioni su deveti put uzastopno, respektujemo ih, ali ćemo izaći na teren da se fudbalski pobijemo - naglasio je Jakšić.



Crvena zvezda se nalazi na prvom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 82 boda, dok je Čukarički na osmoj poziciji sa 43.



-Rekao sam koji su nam ciljevi za naredu sezonu, a bi tako bilo moramo već u ovoj da osvojimo što više bodova. Moramo da budemo u kontinuitetu, dugo nismo izgubili, podigli smo se, u tri od sedam poslednjih mečeva nismo primili golove, što se Čukaričkom retko dešavalo ove sezone. Rastemo u tim nekim segmentima, voleo bih samo da dajemo malo više golova, a za to je potrebno vreme - naveo je Jakšić.