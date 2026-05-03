Fudbaleri Crvene zvezde će 9. maja od 18 časova dočekati ekipu Novog Pazara u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije, a na ovom duelu biće obeleženo 40 godina bratstva šampiona Srbije sa Olimpijakosom.

-Prijateljstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa traje već 40 godina, a danas je bratstvo srpskog i grčkog kluba jedinstveno u svetu sporta. Naš klub je prvi put prijateljski meč sa grčkim timom odigrao 8. januara davne 1956. godine. Meč je odigran u Atini, a Olimpijakos je tada slavio sa 2:1. Jedini strelac za našu ekipu bio je Dragoslav Šekularac. Još jednom su se dva tima sastala pre 1986. godine, a utakmica je odigrana 26. septembra sedam godina ranije. Ponovo je Olimpijakos bio domaćin, a kao i u prvom susretu pobedu je odneo grčki tim (4:0) - navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Naredni prijateljski meč između Zvezde i Olimpijakosa odigran je 12. novembra 1994. godine na beogradskoj Marakani.

-Olimpijakos je tada gostovao na Marakani, kao prvi tim koji je došao u Beograd u periodu ukidanja sankcija našoj državi. Naši fudbaleri pobedili su rezultatom 4:1, a golove su postizali Perović (2 gola), Petković i Kovačević. U januaru 1995. godine, Crvena zvezda je gostovala u Pireju. Meč je završen bez golova. Naredne godine u januaru crveno-beli su ponovo gostovali u Atini, a kao i prethodnog puta, utakmica je završena bez golova - saopšteno je iz Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde su potom u avgustu 2003. godine bili gosti Olimpijakosa.

-Tada su grčki crveno-beli odneli pobedu rezultatom 2:0. Nastavak sjajnih odnosa sa klubom iz Atine nastavljen je 2007. godine, a 12. septembra su naši fudbaleri ponovo gostovali Olimpijakosu. Domaći su izašli kao pobednici iz tog meča rezultatom 2:1, a jedini gol za naš tim postigao je Nenad Milijaš. Godine 2011. Takođe je obeležen bratski odnos dva kluba, a naši crveno-beli su 24. marta ponovo bili gosti Olimpijakosu. Meč je završen bez pobednika (1:1), a u strelce za naš tim upisao se Vilotić.

Sledeći duel dva bratska kluba odigran je u maju 2012. godine.

-9. maja pred punim stadionom 'Karaiskaki' naši fudbaleri su još jednom bili gosti u Grčkoj. Olimpijakos je izašao kao pobednik iz tog duela (2:1), a za Crvenu zvezdu pogodio je Ožegović. Poslednji prijateljski susret našeg kluba i grčkog velikana odigrao se 8. maja 2016. godine na stadionu 'Rajko Mitić'. Na pomenutom meču nije bilo pobednika, pošto je završen rezultatom 2:2, a za Zvezdu su pogađali Orlandić i Katai - zaključuje se u saopštenju Zvezde.