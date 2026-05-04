Iskusni napadač ni sada neće biti u timu... On neće igrati protiv Čukaričkog, a otkrivena je i razlog. Arnautović se požalio trener Stankoviću da mu telo loše reaguje posle utakmica na veštačkoj travi. Posle polufinala Kupa protiv Jedinstva, osetio je probleme i neće biti nas raspolaganju Stankoviću.

-Marko Arnautović će sigurno preskočiti ovaj meč. Uvek kada odigra na veštačkoj travi njegovo telo pokaže reakciju, tako da je nažalost i ovog puta bilo tako. Sa njim smo uvek strpljivi i uvek mu damo koji dan više za oporavak da se te reakcije saniraju - naglasio je Dejan Stanković koji ima razumevanje za Arnautovića.

Nastavio je Stanković u istom ritmu.

-Miloš Veljković takođe sigurno neće igrati, a Mirko Ivanić ima svoj poseban tretman. To su igrači koji sigurno neće biti u sastavu, ali ponavljam, sve su to reakcije zbog napora i podloge na kojoj smo igrali", naglasio je Dejan Stanković koji sada na delu želi da vidi igrače koji su manje igrali.

Jasno je, promena će biti.

-Videćemo kombinovani sastav. Mislim da je realno da malo rotiramo posle kupa i veštačkog terena, jer je bilo i stresa i utakmica gde si morao da daš malo više nego što si planirao, uz respekt prema ekipi sa Uba. Sastav će biti kombinovan, ali ne preterano, jer su to sve igrači koji se kandiduju za prvih 11, tako da tu neće biti velike razlike ili neke velike dileme - zaključio je Stanković.

Crvena zvezda je već stigla do titule, pa Stanković imao mogućnost da proba neke igrače, ali i da vidi na koga može da računa sledeće sezone i ko bi mogao da ima veću ulogu na "Marakani".