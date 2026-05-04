Košarkaši Denvera eliminisani su već u prvoj rundi plej-ofa, pošto su izgubili od Minesote sa 4:2 u seriji. Nikola Jokić nije blistao, ali je bio daleko najbolji u svojoj ekipi. Ipak, nije imao adekvatnu podršku saigrača, pa su Nagetsi doživeli krah.

Jokić je veliki zaljubljenik u konje i konjički sport, pa ga vrlo brzo treba očekivati na hipodromima u Srbiji. Ovu sezonu nije započeo na željeni način, ali pravi izazovi u kasačkom sportu tek slede. Premda je Nikola fan kasača, kada mu se ukaže prilika voli da pogleda i galopske trke.

Praznik galopskog sporta bio je u subotu kada se u Luivilu trčao 152. po redu Kentaki derbi. Da je kojim slučajem Denver uveo seriju u majstoricu, on bi propustio čuvenu trku, ali se to nije dogodilo, te je Jokić iskoristio šansu i uživao u svom omiljenom sportu. Događaju je prisustvovalo 150.000 gledalaca.

Pobedu u Kentaki derbiju odneo je ždrebac Golden Tempo. U njegovom sedlu bio je Hoze Ortiz, a Čeri Devo je postala prva žena trener koja je trijumfovala u prestižnom nadmetanju. Golden Tempo je distancu od 2.000 metara istrčao u vremenu 2:02,27. Drugo mesto pripalo je Renegadu kog je jahao Irad Ortiz, Hozeov brat.

Kentaki derbi je jedna od najpoznatijih i najprestižnijih konjskih trka na svetu. Održava se svake godine u Luivilu, obično prve subote u maju.

U trci učestvuju trogodišnji punokrvni konji, a distanca iznosi oko 2 kilometra. Ovaj događaj je prvi deo čuvene američke Triple krune, zajedno sa "Preakness Stakes" i "Belmont Stakes".