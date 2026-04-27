U nedelju je na hipodromu u Subotici otvorena kasačka sezona. Program je brojao ukupno osam nadmetanja, a svoje pulene imao je srpski košarkaš Nikola Jokić. Ipak, bio je to prilično razočaravajuć dan za štalu "Drim Kečer".

U glavnoj trci Jokićev Demon del'Est diskvalifikovan je zbog nečistog kasa. Reč je o konju koji je prošle godine trijumfovao u čuvenoj "Dužijanci", najprestižnijem kasačkom nadmetanju. Sada je na otvaranju sezone podbacio, a trku je dobio Igor de Vri sa vozačem Borisom Kečenovićem. On je distancu od 1640 metara pretrčao u vremenu 1:14,4 prosečno po kilometru.

Druga Nikolina uzdanica, Artskejp, nastupila je u trci "Vojput" i zauzela poslednje mesto. To nadmetanje pripalo je grlu Astrain Lav.

Oba Jokićeva konja vozio je Vladimir Pribić, čovek koji je i trener štale Drim Kečer.

Ove loše vesti dolaze u nezgodnom trenutku za Nikolu Jokića koji je sa Denverom pred eliminacijom u plej-ofu NBA lige, pošto gube od Minesote sa 3:1.