Snažni centar u podkastu "Inkubator" govorio o mnogim temama.

-Partizan i Crvena zvezda imaju najbolje navijače u košarci. Ne govorim to samo ja, nego ceo svet. Imao sam priliku nedavno otići na utakmicu u Beograd s prijateljem. Ti ljudi mene više poštuju kao sportistu nego u Hrvatskoj. Priče o ratu, ustašama, četnicima, to su priče za malu decu. Ako voliš sport, poštuješ svakog sportistu iz bilo koje države. Srbi imaju tradiciju košarke i zato su tu gde jesu. Šta bi ja sad trebalo da kažem, da su najbolji navijači u Zadru? Tamo su me udarili zastavom u glavu u Jazinama. Kad si na terenu protiv Zvezde ili Partizana, čak i ne doživiš atmosferu toliko dobro kao kad si na tribinama. Takvo nešto ne postoji u svetu - rekao je Kasun.

Za koga navija Mario Kasun?

-Nemam nijedan klub za koji navijam", kazao je Hrvat i dodao: "Ja sve sportove volim da pratim i navijam za naše reprezentacije. I kad naši popuše, onda navijam za susede - za Slovence, Bosance, Srbe. Nisam fanatik kao pre. Znao sam se sekirati kad bismo izgubili. Bio sam sportista, poraz je deo sporta.

Mario Kasun je nedavno proslavio 46. rođendan, a inače je iz Vinkovaca. Ponikao je u dresu Gorice, bio u Zginjecu, pa je zatim otišao u NCAA gde je izabrao koledž Gonzaga - i za to ga je Košarkaški savez Hrvatske grubo kaznio, praktično dve godine nije igrao košarku.

"Restart" karijere imao je u Nemačkoj gde je igrao za Keln, pa je bio u Frankfurtu, a zatim je otišao u NBA ligu gde je dve godine nosio dres Orlanda. Vratio se u Evropu tokom 2006. godine i igrao je za Barselonu kod Duška Ivanovića, koga je optužio da ga je "skoro ubio" svojim treninzima. Igrao je još za Efes, Zagreb, Montepaski i Al Vasl iz Dubaija, dok je 2014. godine završio karijeru.