Lekler je nedeljnu trku za VN Majamija završio na šestom mestu. On je do finiša trke držao treće mesto, ali ga je u pretposlednjem krugu pretekao Oskar Pjastri iz Meklarena. Vozač Ferarija se u poslednjem krugu okrenuo na stazi, ali je uspeo da nastavi trku i da VN Majamija završi na šestom mestu, pošto su ga pretekli Džordž Rasel iz Mercedesa i Maks Ferstapen iz Red Bula.



Lekler je posle trke pozvan na saslušanje zbog tri odvojena potencijalna prekršaja, koja su nastala kada se vozač Ferarija okrenuo na stazi i udario u zid. Vozač Ferarija je bio pod istragom, jer je skratio krivinu prilikom okretanja na stazi.

Lekler je rekao stjuardima na saslušanju da posle udaranja u zid nije mogao dobro da skreće udesno, ali su oni procenili da "činjenica da je imao mehanički problem ne predstavlja opravdan razlog za skraćivanje više krivina" zbog čega su kaznili vozača Ferarija sa 20 sekundi umesto prolaska kroz boks. Lekler je na kraju trku u Majamiju zbog kazne završio na osmom mestu.

Na zvaničnom sajtu F1 je objavljeno da je kažnjen i Ferstapen. On je kažnjen dodavanjem pet sekundi zbog kršenja pravila prilikom izlaska iz boksa, odnosno jer je prešao belu liniju koja razdvaja izlaz iz boksa na stazu, što su stjuardi odmah primetili, ali su odluku o kazni ostavili za period po završetku trke.

Stjuardi su posle trke utvrdili da je vozač Red Bula napravio prekršaj i odlučili su da ga kazne. Ferstapen bi zbog tog prekršaja pao sa petog na šesto mesto, ali je zbog Leklerove kazne od 20 sekundi Holanđanin zadržao svoju poziciju.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je na VN Majamija.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 24. maja trkom za Veliku nagradu Kanade u Montrealu.