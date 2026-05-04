On ovoga puta nije mogao da prećuti prozivku jednog navijača.

-A kad dođe meč, izgleda kao probušeni balon". Rakić mu je odgovorio s "Dođi na trening da tebe probušim" i stavio je emotikon balona.

Aleksandar Rakić je uvek bio poznat kao gospodin, kako u otkagonu, tako i van njega. Očgiledno da su mu zasmetali komentari. Poznato je koliko Rakić trenira i koliko daje sebe, pa je jasno zašto je reagova na ovaj način.

Ono što je posebno zanimljivo, prepirka je nastala ispod Rakićeve objave.

Bilo je za očekivati, a sada je i sasvim jasno da će jednu od glavnih borbi na UFC događaju u Beogradskoj areni imati Aleksandar Rakić.

Rođeni Bečlija, ali deklasirani Srbin, već je počeo pripreme za ovaj događaj, i to u baš u Beogradu, gde je objavio slike u dresu fudbalske reprezentacije Srbije.

"UFC Beograd, Srbija", stoji u opisu slika, što jasno ukazuje da će biti deo ovog istorijskog spektakla.

Rakić se ranije borio pod zastavom Austrije, ali je često isticao srpsko poreklo i u oktagon ulazio sa srpskom trobojkom, sa kojom je i slavio velike pobede na putu ka UFC-u.

Jasno je da je Rakić više nego motivisan, a mnogo puta je isticao da mu je najveći san da se bori u "Areni" pred domaćom publikom, iz podršku navijača.

Rakić radi punom parom, a čeka se da UFC zvanično objavi ko će mu biti protivnik.