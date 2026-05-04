Pamte navijači Crvene zvezde brojne inostrane fudbalere koji su došli u klub kao velika pojačanja, a na kraju su se ispostavili kao veliki promašaj ili se najblaže rečeno nisu snašli u Srbiji.

Toj grupi igrača svakako pripada i Hose Kanjas, koji je došao u redove srpskog šampiona leta 2019. godine i na "Marakani" su od njega imali velika očekivanja.

Stigao je kao prvi Španac u istoriji crveno-belih u timu Vladana Milojevića kao slobodan igrač, ali nije ostavio preterano dobar utisak.

Defanzivni vezista u svim takmičenjima odigrao je 21 utakmicu u svim takmičenjima, uz jedan pogodak.

Bio je na terenu u šest mečeva kvalifikacija za Ligu šampiona, a onda i na pet susreta u grupnoj fazi elitnog takmičenja i osvojio je titulu prvaka Srbije. Ipak, od njega se očekivalo više.

Otišao je posle samo godinu dana, iako je potpisao ugovor na dve godine, ali više nije bio u planovima kluba iz Ljutice Bogdana, pa je rastanak bio neminovan. Posle neuspešne epizode na "Marakani" je usledila suša i ovaj španski fudbaler nije imao klub sve do 12. marta 2021. godine.

Kasnije je nosio dresove španskog Atletika sa Baleara i grčkih Ionikosa i Kalamate, a leta 2024. godine se oprobao na Gibraltaru, gde je potpisao za Mančester 62. Dres ovog kluba je nosio godinu i po dana, a onda je u januaru ove godine prešao u Mons Kalpe. Ovog meseca će napuniti 39 godina.

Zanimljivo, Crvena Zvezda je prošlog leta igrala sa Linkolnom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Kanjas je uživo gledao taj meč na Gibraltaru. Tada je iskoristio priliku da pozdravi bivši klub i poseti nekadašnje saigrače.

Kanjas je karijeru počeo u Betisu, a kasnije je nastupao za Svonsi, Espanjol i PAOK, odakle je i stigao u Zvezdu. Verovalo se da će biti kapitalno pojačanje za Ligu šampiona, ali se to nije desilo.