Marko Di Vajo je poznato ime u svetu fudbala. Nekada je bio strašan golgeter, danas je u drugoj ulozi. Stigao je u Srbiju kako bi gledao uživo meč Crvene zvezde i Čukaričkog.

Sada je sportski direktor Bolonje i na Banovo brdo je došao da napravi poslednji „skrining“ za dva fudbalera.

Prema saznanjima "MaxBet Sporta" u fokusu su bila dva fudbalera, po jedan sa obe strane. Reč je o mladom krilnom napadaču Čukaričkog Urošu Miladinoviću i levom beku Crvene zvezde Nairu Tiknizjanu. Jermen je ostavio bolji utisak zbog asistencije kod prvog gola Bruna Duartea.

Uroš Miladinović je ove sezone za „brđane“ odigrao 34 utakmice, postigao je sedam golova i tri puta je asistirao. Nair Tiknizjan je na 44 utakmice postigao jedan gol uz šest asistencija.

Trener Zvezde, Dejan Stanković ne želi da proda Tiknizijana, ali... Sve su jače glasine da će već ovog leta levi bek otići sa "Marakane".

Što se tiče Di Vaja, reč je o čuvenom italijanskom napadaču. Čoveku koji je kroz karijeru igrao za Lacio, Bari, Salernitanu, Parmu, Juventus, Đenovu, Bolonju, Valensiju, Monako i Montreal.

U karijeri odigrao 575 utakmica i postigao je 230 golova. Bio je reprezentativac Italije.

Zvezdu čeka vruće leto, to je sada potpuno jasno. Ambicije će biti najveće, a jasno je da će igrački kadar biti dosta promenjen.