Mnogo navijača Zvezde se i ne seća da je Nikola Krstović nosio dres ovog kluba. Nikada nije dobio pravu šansu, a onda ga je put vodio preko Dunajske Srede, do Lećea i danas Atalante. Igra u velikom stilu Crnogorac.

Atalanta ga je dovela minulog leta, a Milan navodno gleda u njegovom pravcu i nije isključeno da povuku konkretan potez za koji mesec.

U međuvremenu – Krstović rešeta. Napadač je odigrao 47 mečeva, postigao 12 golova i upisao sedam asistencija, a čini se da je posebno zapažen bio u aprilu.

Pogađao je protiv Lećea i Rome, uz asistenciju u polufinalu Kupa Italije kada su snage odmerili sa Lacijom. Sve to bilo je i više nego dovoljno da Krstović bude proglašen igračem meseca aprila.

Krstović je u Zvezdi bio viša, a njegova epizoda na "Markani" ostala je upamćena po padu na aerodromu.

Krstović je vozio kolica za prtljag i samo je u jednom trenutku "propao" i završio na podu, potom se uhvatio za koleno i rekao: "Uh, kako sam se prosuo"...

Sada je u "zenitu" karijere, a ne bi bilo ništa čudno da već sledećeg leta ponovo promeni sredinu i ode u neku mnogo jači klub. Licitira se cifrom od 25 miliona evra.