Kilijan Mbape je na udaru i to ne samo medijskom, već od strane svojih saigrača u Real Madridu.

Prema informacijama koje je objavio francuski "L'Ekip" Mbape je izolovan i u svlačionici ima dobre odnose samo sa sunarodnicima Francuzima. Postoje problemi i u odnosu koji ima prema članovima stručnog štaba, uz to je kasnio i 40 minuta na jedan od dogovorenih ručkova koje je tim organizovao. U nedelju je pred meč sa Espanjolom sleteo u Madrid samo 12 minuta pred meč.

Sve to su razlozi koje navodi ugledni francuski list za potpuni haos i frustraciju u ekipi.

Uz to ističu i da njegovo ponašanje ima negativan uticaj na celu ekipu.

Trenutno se oporavlja od povrede. Podsećanja radi, Real je ispao u Ligi šampiona od minhenskog Bajerna i na pragu je da ostane bez titule i u Španiji pošto Barselona ima ubedljivu prenost.

U Realu nisu zadovoljni kako Mbape igra, čak se pominje i mogućnost prodaje. Nije doneo Realu ono što se od njega očekivalo, a pritisak raste iz dana u dan.

Nije do kraja ni jasno ko će biti trener tima iz Madrida sledeće sezone. Pominje se Žoze Murinjo, a redovima "kraljevskog" kluba su svesni da moraju nešto da menjaju.

Mbape je na udaru, a niko ne može da predvidi kako će se sve završiti.