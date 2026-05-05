Mladi Aleksandar Pavlović izabrao je da nosi dres Nemačke umesto Srbije... Izgubili smo veliki biser koji je već sada važan deo tima Bajerna iz Minhena.

Legenda bavarskog kluba Bastijan Švajnštajger za 21-godišnjeg vezistu predviđa blistavu karijeru i u nacionalnom dresu.

U razgovoru za minhenski list Abendcajtung, bivši kapetan Nemačke istakao je izuzetan kvalitet koju vidi u talentu rođenom u Minhenu.

-Kao vođu pre svih treba istaći Kimiha, ali voleo bih da vidim i da Pavlović preuzme tu ulogu - rekao je Švajnštajger o budućoj hijerarhiji u bavarskoj ekipi.

Pavlović je ove sezone na 42 utakmice postigao četiri gola uz dve asistencije.

-Sjajno se razvio u Bajernu i onde ima ključnu ulogu - naglasio je 40-godišnji Švajnštajger.

Prema njegovu stručnom mišljenju, Pavlović se već dokazao kao jedna od ključnih figura u nemačkoj reprezentaciji.

-Imamo igrače svetske klase. Tu posebno mislim na Kimiha, Džamala Musijalu, Aleksandra Pavlovića i Florijana Virc.

Veliko je pitanje, zašto je Pavlović odlučio da igra za Nemačku.

-Veoma sam srećan što sam pozvan u reprezentaciju Nemačke. Moj plan je bio da odlučim između Srbije i Nemačke tek nakon EURO, ali sam ipak odluku morao da donesem odmah - objasnio je Pavlović svoju odluku 2024. godine.

Nastavio je u istom ritmu.

-Zahvalio bih se Srbiji, koja je uložila mnogo truda u mene. U mojim grudima kucaju dva srca, majka mi je Nemica, a otac Srbin. Tako da nisam doneo odluku protiv Srbije, već za Nemačku. Rođen sam i odrastao u Minhenu, celu sam fudbalsku karijeru proveo u Bajernu i radujem se utakmicama s Nemačkom.