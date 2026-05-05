Titula je uvek lepa i uvek mnogo znači, ali... Teniski stručnjaci smatraju da Janik Siner nije uradio ništa posebno na turniru u Madridu. Konkurecnija je bila slaba i igrao je tačno onoliko koliko mu je bilo potrebno. Italijan je pokazao koliko je dominatan i koliko se sa rivalima nosi sa lakoćom. Ovaj trend traje već neko vreme i čini se da će se nastaviti.

Siner je razbio Sašu Zvereva sa 6:1, 6:2 i osvojio trofej u Madridu, ali...

Eskude ističe da je Zverev u potpunosti zakazao.

-Već neko vreme nema sumnje. Osvojio je pet mastersa zaredom. Možemo tome da dodamo čak i ATP završni masters. Dominirao je bez izgubljenog seta. Impresivno je, čak i ako je ovo finale bilo razočaravajuće - rekao je Eskude.

Nastavio je u istom ritmu.

-Nismo ništa naučili o Sineru iz ovog meča. Nije uradio ništa izuzetno, nikada nije bio u problemu, nije bio ugrožen. Radio je ono što zna. Zverev je taj koji uopšte nije bio na nivou u ovom finalu. Najmanji kiks protiv njega i plaćate cenu.

Siner na neki način koristi to što je Karlos Alkaraz povređen i spreman je da nastavi dominaciju. Sa druge strane Zverev je pokazao da jednostavno ne zna da igra velike mečve.

I pored najava i hvaljenja samog sebe, jasno je da on nije teniser za velika dela.

Igra se Rim, pa Rolan Garos... Jedno je potpuno sigurno, Siner je favorit na svakom turniru na kojem se bude pojavio. Ostaje da se vidi kada će Karlos Alkaraz moći na teren...