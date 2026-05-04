Fudbaleri Crvene zvezde odavno su rešili pitanje šampiona Srbije i preostalo im je da sve snage usmere ka odbrani Kupa, odnosno duple krune.

Pored toga, kreću i pripreme za napad na Ligu šampiona, a crveno-beli startuju već 20. jula u drugom kolu.

Ipak, širom Evrope svakodnevno stižu dobre ili loše vesti koje se tiču i Zvezde, odnosno njenog statusa u ovom takmičenju. Sada, konkretno idemo do Danske.

Fudbaleri Midtjilanda u totalno ludom meču odigrali su kod kuće 3:3 protiv Viborga i ostavili autsajdera Arhus na dva boda viška pred preostala dva kola.

Ukoliko potpuna senzacija šampionata ostane na prvom mestu poguraće Zvezdu jedno mesto više na listi eventualnih učesnika Lige šampiona, pa bi crveno-beli mogli i da se umesto u četvrtom, nađu u trećem šeširu.