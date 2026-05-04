Zvezda je povela u 27. minutu golom Bruna Duartea, posle asistencije Naira Tiknizjana. Duarte je pet minuta kasnije iz penala duplirao prednost crveno-belih.

Prethodno je Andreja Stojanović napravio prekršaj nad Daglasom Ovusuom. Sambu Sisoko je u 37. minutu postigao gol sa više od 20 metara za 2:1.

Fudbaler Čukaričkog Ismael Maiga dobio je crveni karton u 45. minutu nakon prekršaja nad Džejom Enemom. Crveno-beli su do kraja meča imali još nekoliko prilika, ali je golman Čukaričkog Vladan Čarapić zaustavio pokušaje Ovusua, Rodrigaa i Enema.

Zvezda je ranije obezbedila novu titulu, ima 85 bodova na tabeli Superlige i u narednom kolu dočekaće Novi Pazar. Čukarički se nalazi na osmom mestu na tabeli sa 43 boda, a u sledećem kolu gostovaće Vojvodini.

Ovde ste mogli da pratite uživo dešavanja sa Banovog brda:

ČUKARIČKI - CRVENA ZVEZDA 1:2 (1:2)

Čukarički: Čarapić - Miletić, Maiga, Đoković, Stojanović - Sisoko, Đorđević - Abramušić, Matijašević, Miladinović - Tedić.

Crvena zvezda: Mateus - Stanković, Rodrigao, Gudelj, Tiknizijan - Elšnik, Handel - Ovusu, Duarte, Lučić - Enem.

90. minut - Još šest minuta nadoknade.

87. minut - Uzvraća Handel na drugoj strani. Bio je za nijansu bliži pogotku, ali, ipak, ništa od gola.

86. minut - Đoković je probao iz velike udaljenosti, ali preko gola.

67. minut - Nesvakidašnja scena, povredio se sudija Živković, pa će morati da ga zameni Ilić.

50. minut - Sreća sada za Mateusa. Pogrešio je golman Zvezde, dodao loptu Miladinoviću koji je promašio izjednačenje.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Crveni karton za Maigu! Srušio je Enema u kontri Zvezde i sudija nije imao dilemu.

36. minut - GOOOOL! Kakav pogodak Sisoka! Naleteo je na odbitak i sa 25 metara šutirao. Nezgodno je odskočila lopta i prevarila Mateusa!

32. minut - GOOOOL! Siguran sa bele tačke Duarte!

31. minut - Povukao je Stojanović Ovusua, a sudija pokazao na belu tačku! Penal za Zvezdu!

27. minut - GOOOL! Duarte! Tiknizjan je prošao, uposlio Brazilca koji pogađa za vođstvo Zvezde!

11. minut - Ponovo u šansi Enem. U padu je probao Holanđanin i zapretio, ali brani ponovo Čarapić.

5. minut - Prva prilika za Zvezdu, probao je Džej Enem, ali brani Čarapić.

19.01 - Utakmica je počela!

19.00 - Pre početka meča minut ćutanja za stradale u Duboni i Malom Orašju na godišnjicu velike tragedije.

18.01 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 34. kola Superlige Srbije između Čukaričkog i Crvene zvezde. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa Banovog brda.