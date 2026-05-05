Fudbalski klub Maribor obavestio je javnost da Feđa Dudić više nije trener ovog kluba.

Kako je objavljeno da ovakve odluke došlo se posle inicijative nekadašnjeg trenera Radničkog iz Kragujevca.

- Feđa Dudić više nije trener Maribora. Na njegovu inicijativu je doneta odluka o prekidanju saradnje. Vodeću poziciju u timu preuzima Mitja Pirih, zajedno sa Jasminom Handanovićem i Milanom Vulovićem, uz pridruživanje Blaža Vrhovca i Marka Baruna - piše u objavi na "Iks-u".

Maribor je u poslednje vreme u jako lošoj formi, ispustio je i mesto koje vodi u Evropu pa novog trenera čeka težak zadatak ne bi li spasio sezonu.

Dudić je najbolje dane imao u Radničkom sa kojim je izborio i kvalifikacije za Ligu konferencije.