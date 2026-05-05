Fudbaler Mančester sitija i reprezentativac Engleske Fil Foden postigao je načelni dogovor sa čelnicima kluba o produženju ugovora, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Foden (25) ima ugovor sa klubom iz Mančestera do 30. juna 2027. godine. Engleski fudbaler bi po novom ugovoru trebalo da ostane u Mančester sitiju do juna 2030. uz mogućnost produženja saradnje na još jednu godinu.

Foden je debitovao za prvi tim "građana" u novembru 2017. godine. Za klub iz Mančestera odigrao je 365 utakmica i postigao je 110 golova. Sa Mančester sitijem osvojio je 18 trofeja.

Bi-Bi-Si navodi da se fudbaler Mančester sitija nada da će biti na spisku selektora reprezentacije Engleske Tomasa Tuhela za predstojeće Svetsko prvenstvo. Tuhel je prošlog meseca izjavio da Foden nema zagarantovano mesto u timu Engleske iako je bio starter na prijateljskim mečevima protiv Urugvaja i Japana.

Foden je za reprezentaciju Engleske nastupio na 49 mečeva i četiri puta se upisao u listu strelaca.