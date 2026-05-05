Trener Lacija Maurisio Sari najavio je da će bojkotovati derbi meč protiv Rome, tačnije, neće se pojaviti na konferenciji ukoliko ostane da se utakmica igra u 12 časova.

Sari smatra da je takva odluka uvreda za grad Rim.

- Na početku sezone igrali smo derbi na 37 stepeni, a sada nas teraju da igramo u maju u podne. To je uvreda za grad Rim, za dva velika kluba i za navijače, i neko za to mora platiti. Nadam se da nas neće prisiliti da igramo u tom terminu, a neko bi trebao dati ostavku samo zato što je to predložio - poručio je Sari.

Italijanski trener je jasno poručio da se, ukoliko odluka ostane na snazi, neće pojaviti na konferencijama za medije u znak protesta, uz pitanje čelnicima lige zašto Inter i Milan nisu dobili isti termin.

- Mogu vam odmah reći, ako to naprave, neću se pojaviti na konferencijama za medije u znak protesta. Pitajte vodstvo Serie A zašto nisu naterali Inter i Milan da igraju u to vreme - jasan je bio šef struke Lacija.