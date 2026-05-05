Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u mlađim selekcijama Goran Gavrilović imao je zanimljivu karijeru.

Od mlađih kategorija Partizana, do Proletera iz Zrenjanina, pa do gotovo završenog prelaska u Crvenu zvezdu.

Ipak, iako je sve dogovorio, nikada nije stigao na "Marakanu".

- Zvezda je tad bila evropski i svetski klupski prvak, htela je da me dovede i bila je to čast za moju karijeru. Stevan Stojanović otišao je u Antverpen i Džajić se opredelio za mene. Otišao sam u Beograd na razgovor i sve smo lepo precizirali i lako se dogovorili - otkriva Gavrilović i dodaje:

- Međutim, posle tri dana umešali su se ljudi iz Proletera. Čelnici Zvezde poslušali su kolege iz Proletera da odmah ne pređem na Marakanu, nego da sačekam malo. Nikoga ne krivim što se tako završilo. Otišao sam u Tursku i tamo proveo godinu dana.

Kasnije je saznao da se Džajić kajao što ga nije doveo...

- Sećam se kup utakmice sa crveno-belima, branio sam fenomenalno. U loži do Dragana Džajića sedeo je jedan moj prijatelj. On mi je poverio da je Džaja tada rekao da se kaje što me nije doveo u Crvenu zvezdu - zaključio je čuveni golman.