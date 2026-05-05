Košarkaški klub Detroit saopštio je da je produžio ugovor sa trenerom Džej Bi Bikerstafom.

Pistonsi nisu objavili detalje o vrednosti i dužini novog ugovora sa Bikerstafom.

On je trener Detroita od 2024. godine, a u tom periodu je dva puta odveo klub do plej-ofa NBA lige i zabeležio je 104 pobede i 60 poraza u regularnom delu sezone.

Detroit je ove sezone ligaški deo NBA završio na prvom mestu na tabeli Istočne konferencije i zatim je posle 18 godina prošao prvu rundu plej-ofa posle preokreta u seriji protiv Orlanda.

Ekipu iz Mičigena očekuje polufinalna serija plej-ofa Istočne konferencije NBA lige protiv Klivlenda.