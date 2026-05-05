Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred prvu utakmicu četvrtfinala plej-ofa ABA lige da njegovu ekipu očekuje zahtevan meč protiv Bosne.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 21 sat Bosnu u dvorani "Aleksandar Nikolić".

-Ulazimo u plej-of, najvažniji deo sezone. Igramo protiv Bosne, ekipe sa kojom smo već odigrali dve utakmice u poslednja dva meseca. Moramo da budemo mnogo bolji u odbrani. U prethodnom meču imali smo dosta problema, iako su igrali bez trojice važnih igrača, što dovoljno govori koliko su opasan tim. Očekuje nas zahtevna utakmica i moramo da budemo spremni - rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri naveo je "crno-beli" moraju da budu koncentrisani.

-Očekivanja su jasna, idemo na pobedu. Moramo da izađemo na teren svesni da je ovo plej-of košarka, dakle, sa ogromnom energijom. Prvu utakmicu igramo kod kuće i zato moramo da pobedimo. Neophodan nam je taj prvi trijumf - izjavio je Džekiri.

Druga utakmica između Partizana i Bosne igraće se 10. maja u Sarajevu, a u polufinale će proći ekipa koja dođe do dve pobede.

Pobednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.