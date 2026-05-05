Fudbaleri Arsenala i Atletiko Madrida igraće revanš meč polufinala Lige šampiona u Londonu. U prvoj utakmici je bilo 1:1.

Meč se igra od 21 sat kada će biti poznato ko će u finale elitnog takmičenja, a možete ga pratiti uživo putem našeg portala:

ARSENAL - ATLETIKO MADRID (0:0)

Stadion: Emirati (60.000)

Sudija: Danijel Zibert (Nemačka)

Arsenal: Raja - Vajt, Saliba, Gabrijel, Kalafiori - Luis-Skeli, Rajs - Eze, Saka, Trosar - Đekereš.

Atletiko Madrid: Oblak - Pubilj, Le Norman, Hancko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez.

Prvo poluvreme:

8. minut - Đuliajno Simeone je prošao po desnoj strani, proigrao Hulijana Alvareza, koji je šutirao iz prve, ali je ta lopta završila pored gola

6. minut - Još uvek nismo videli pravu priliku na obe strane, Arsenal diktira tempo igre na početku, ali, i dalje bez velikih šansi

1.minut - Počela je spektakularna utakmica u Londonu!

20.35 - Ovo su najbolje šanse u prvom meču:

20.10 - Argentinac je prvi igrač Atletika koji je postigao deset golova u jednoj sezoni Lige šampiona

20.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču polufinala Lige šampiona. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.