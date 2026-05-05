Fudbaleri Arsenala i Atletiko Madrida igraće revanš meč polufinala Lige šampiona u Londonu. U prvoj utakmici je bilo 1:1.
Meč se igra od 21 sat kada će biti poznato ko će u finale elitnog takmičenja, a možete ga pratiti uživo putem našeg portala:
ARSENAL - ATLETIKO MADRID (0:0)
Stadion: Emirati (60.000)
Sudija: Danijel Zibert (Nemačka)
Arsenal: Raja - Vajt, Saliba, Gabrijel, Kalafiori - Luis-Skeli, Rajs - Eze, Saka, Trosar - Đekereš.
Atletiko Madrid: Oblak - Pubilj, Le Norman, Hancko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez.
Prvo poluvreme:
8. minut - Đuliajno Simeone je prošao po desnoj strani, proigrao Hulijana Alvareza, koji je šutirao iz prve, ali je ta lopta završila pored gola
6. minut - Još uvek nismo videli pravu priliku na obe strane, Arsenal diktira tempo igre na početku, ali, i dalje bez velikih šansi
1.minut - Počela je spektakularna utakmica u Londonu!
20.35 - Ovo su najbolje šanse u prvom meču:
20.10 - Argentinac je prvi igrač Atletika koji je postigao deset golova u jednoj sezoni Lige šampiona
20.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču polufinala Lige šampiona. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.
