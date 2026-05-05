Košarkaši Hapoela slavili su u trećoj utakmici plej-of serije protiv Real Madrida sa 76:69 na svom parketu.

Ekipa iz Tel Aviva je umanjila rezultat u seriji na 2:1 i sada ih očekuje još jedan duel na svom terenu.

Real je dobro otvorio utakmicu, a duel je bio u egalu sve do treće četvrtine, kada je Hapoel slavio sa 21:10 i došao do prednosti +9 (55:46).

Nije se Real predavao, ali je Hapoel kontrolisao prednost u poslednjem kvartalu. Imao je Real nalet, kada je prišao na -4 na dva minuta pre kraja.

Ipak, Elajdža Brajant je u tom momentu pogodio prvu trojku na meču i gotov rešio pitanje pobednika, pošto je Hapoel odbranio sledeći napad.

Pokušao je Real trojkama da se vrati ponovo u egal, ali nije uspeo i Hapoel je odneo pobedu.

Hapoel su do pobede predvodili Elajdža Brajant (9sk) i Kris Džons (7sk) sa po 19 poena, pratio ih je Vasilije Micić sa 13 poena.

Kod Reala Trej Lajls je ubacio 14, Gabrijel Dek 11, a Fakundo Kampaco 10 poena uz dva skoka i četiri asistencije.

Četvrti meč je na programu u četvrtak od 20 časova.