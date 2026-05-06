Poraz Atletiko Madrida od Arsenala (1:0) u polufinalu Lige šampiona doneo je veliku nadu nemačkoj Bundesligi da bi naredne sezone mogla da dobije dodatnog predstavnika u elitnom takmičenju. Špancima je na evropskoj sceni preostao još samo Rajo Valjekano, koji će se u polufinalu Lige konferencija sastati sa Strazburom, dok Nemci i dalje imaju svoje adute.

Trka za UEFA koeficijent je izuzetno dramatična, jer Španija na petogodišnjoj rang-listi beži svega 0.567 bodova. Sistem bodovanja pritom ide na ruku Nemačkoj – pošto su u Evropi startovali sa sedam klubova (naspram španskih osam), svaki njihov trijumf ili remi donosi veći matematički udeo.

Da bi Nemačka definitivno preotela petu vizu za Ligu šampiona, idealan scenario podrazumeva plasman Bajerna i Frajburga u evropska finala, uz ispadanje Rajo Valjekana. Ipak, šansa postoji čak i uz nešto slabije rezultate nemačkih klubova, pod uslovom da Španci ostanu bez svog poslednjeg predstavnika.

Ukoliko Bundesliga izađe kao pobednik iz ovog duela, najviše će profitirati timovi poput Lajpciga, Bajer Leverkuzena, Štutgarta i Hofenhajma, koji vode borbu za pozicije iza Bajerna i Borusije Dortmund.