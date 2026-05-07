Naime, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, za usluge Đoana Penjaroje su se raspitivali Bajern Minhen i Anadolu Efes.

Kao što je poznato, Penjaroja je, kada je dolazio u Partizan u momentu kada je otišao Željko Obradović, dogovorio saradnju do kraja sledeće sezone.

Ipak, posle sezone su promene uvek moguće, zato je nekoliko klubova koji aktivno tragaju za novim trenerima i kontaktiralo Penjarojine predstavnike.

Zna se da Svetislav Pešić napušta Bajern na kraju sezone i odlazi u zasluženu penziju, a Anadolu Efes aktivno traga za novim imenom na tržištu jer je evidentno da Pablo Laso neće nastavljati. Pisalo se već da je Janis Sferopulos jedan od kandidata za klupu Efesa, a sada je jasno da je i Penjaroja jedno ime na listi.

Ipak, svi klubovi koji su kontaktirali Penjaroju i njegove predstavnike dobili su identičan odgovor. Španac ima želju da ispoštuje dogovor koji je postignut sa klubom iz Humske i završi posao sa crno-belima.

Nezvanično, Penjaroja se pominje i u kancelarijama Barselone. Katalonci su svesni da je Dubai krenuo u ofanzivu i da želi Ćavija Paskvala, a ukoliko aktuelni trener napusti Barsu i krene put Ujedinjenih Arapskih Emirata, Barselona bi se ponovo okrenula ka „svom čoveku“ koji je ove sezone napustio Blaugranu usled lošijih rezultata na startu sezone.

Ostaje da se vidi ima li Partizan razloga za brigu...