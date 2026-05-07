Aktivan je srpski šampion na tržištu, a sredinom aprila je stigla informacija da su zaposleni u Ljutice Bogdana bacili oko na Afmika Pululua iz Jagjelonije!

Reprezentativac DR Kongo istakao se ove sezone sa 18 golova i osam asistencija na 43 odigrana meča za poljski sastav, što je privuklo pažnju crveno-belih.

Informacije o eventualno daljim koracima nisu stizale, a kako prenosi insajder Fuad Alakbarov, Zvezda je dobila ozbiljnu konkurenciju za potpis ofanzivca.

Prema rečima spomenutog izvora, Nefči je već preduzeo određene korake da ovog leta obezbedi dolazak napadača iz DR Kongo.

Azerbejdžanski klub navodno nudi Pululuu platu od 500.000 erva na godišnjem nivou, te želi da iskoristi činjenicu da mu ističe ugovor sa Poljacima.

Zvezda je u bliskoj prošlosti u svojim redovima imala igrača iz DR Kongo, preciznije Silasa, koji je nastupao kao pozajmljeni član Štutgarta.