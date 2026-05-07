Pari Sen Žermen će drugu godinu zaredom igrati finale Lige šampiona. "Sveci" su u revanšu polufinala odigrali 1:1 sa Bajernom u Minhenu i ukupnim rezultatom 6:5 se domogli meča za trofej.

Aktuelni šampion Evrope će 30. maja protiv Arsenala u Budimpešti pokušati da odbrani titulu osvojenu prošle sezone.

Posle revanša je usledio potpuni haos na ulicama Pariza. Najvatrenije pristalice kluba su zbog toga potpuno demolirale prestonicu Francuske i izazvali totalan haos u sukobima sa policijom.

Okršaji na ulicama su bili toliko surovi da je povređeno čak 23 policajca i uhapšeno je 127 osoba.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama jasno se vidi kako najvijači odnsno huligani bacaju stvari na policajce i na njihove automobile, vandalizuju automobile na ulici, pale kontejnere i kako generalno prave haos u gradu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Njunjez obratio se jutros na temu ovih huliganskih napada.

- Snažno osuđujem ove ispade koji, nažalost, postaju uobičajeni tokom noći kada PSŽ pobedi. Na to se ne možemo navići. Oštro osuđujem ovakvo ponašanje. Uvek imate stotine pojedinaca koji izazivaju nerede na kraju proslava, pa čak i tokom njih. Oni pokušavaju da napadnu snage reda i pljačkaju radnje. Koliko mi je poznato, nije bilo pljačke prodavnica. Bilo je pokušaja, ali je sprečeno. Epilog je 127 hapšenja u širem području Pariza, uključujući 107 u samom gradu. Povređeno je jedanaest osoba, jedna teško nakon upotrebe minobacačke petarde, dok su među policajcima 23 zadobila lakše povrede - rekao je Njunjez.

Dodao je da imaju iskustvo od prošle godine, kada su nakon osvajanja evropske titule tokom proslave poginule dve osobe.

- Imamo iskustvo od prošle godine. Razgovaraćemo i sa gradonačelnicom Pariza, koja je jednostrano najavila formiranje fan zone. Obično se o tome unapred konsultujemo sa prefektom policije, što ovoga puta nije bio slučaj. Očigledno je da u noći finala postoji rizik od ozbiljnih nereda i odgovor države biće jednako odlučan kao i sinoć. Sportski događaj može da se slavi, ali uvek postoji nekoliko stotina ljudi koji dolaze da prave probleme, i oni će uvek naići na veoma odlučnu reakciju države - zaključio je ministar.