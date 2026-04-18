Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je danas da je prezadovoljan kako je protekla polumaratonska trka u kojoj su pali rekordi u obe konkurencije i istakao da je to fantastičan početak i dodao da želi da se i u maratonskoj trci obore rekordi.



Kod muškaraca je pobedio Kenijac Abong Kumva sa rezultatom 1:00,47, a kod žena njegova sunarodnica Valentina Džebet sa vremenom 1:10,47 sati.



"Manifestacija je počela fantastično, upravo onako kako smo mi priželjkivali. Videli smo sjajan rezultat u muškoj konkurenciji, sa tim ne može da se pohvali mnogo polumaratona ne samo u regionu, nego i u svetu. Kod dama je pobednica istračala vreme 1:10,47 i to pokazuje da sve ono što smo planirali u protekle dve godine ima smisla", rekao je Habuš.



Govoreći o promeni trase u svim trkama, kaže da je elevacija Beogradskog maratona spuštena za oko 240 metara.



-Tu postoji momenat vraćanja u centar grada koji nikada nije bio lak. Sada smo uspeli da popravimo rekorde, ali Beograd nikada neće biti lako osvojiti, to je svima jasno - dodao je Habuš.



Direktor Beogradskog maratona je najavio i da u 18 časova na trci na 10 kilometara očekuje oko 5.000 trkača.



"U nedelju ujutru od 8 časova je start glavne maratonske trke. Imamo nekoliko takmičara iz afričkih zemalja, koji su u vanserijskoj formi, biće tu i takmičara sa Balkana, koji će pokušati da ih ugroze. Tu pre svega mislim na Darija Ivanovskog iz Severne Makedonije. Očekujem da i u maratonu padnu dosadašnji rekordi", podvukao je Habuš.



Svim trkačima je poručio da uživaju ovih dana u našem glavnom gradu, posete muzeje i vrate se sledeće godine.