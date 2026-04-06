Navijači Partizana mogu da odahnu - Karlik Džons će i naredne sezone nositi crno-beli dres!

Pre dva dana se pojavila informacija da je sjajni plejmejker potpisao novi ugovor, da bi on sam to sinoć demantovao nakon poraza od Budućnosti. Ipak, kako stvari stoje, više nema dileme i Karlik će ostati u redovima srpskog i regionalnog šampiona.

Kako saznaje Sportinjo, reprezentativac Južnog Sudana će u Partizanu biti naredne dve sezone, a prema novom ugovoru će inkasirati 4.000.000 evra, što je za jedan milion manje u odnosu na prvobitne objave srpskih medija.

Nema šta, veliki posao Partizana.