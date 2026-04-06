Sedmorica fudbalera reprezentacije Eritreje nestala su u Južnoj Africi i nisu se vratila sa ekipom u domovinu, nakon istorijskog uspeha u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija 2027.

Ovaj tim je pobedom protiv Esvatinija od 2:1 uspeo da izbori plasman u grupnu fazu kvalifikacija, ali je slavlje brzo palo u senku ozbiljnog problema. Od deset igrača iz domaćeg prvenstva koji su putovali na meč, samo trojica su se vratila – Ablum Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu.

Kako navode strani mediji, sumnja se da je reč o bekstvu, odnosno da nisu želeli da se vrate u Eritreju. Zvanične potvrde o razlozima njihovog nestanka za sada nema.

Ovakvi slučajevi nisu novost kada je u pitanju ova istočnoafrička selekcija. Još od 2006. godine više fudbalera Eritreje ostajalo je u inostranstvu nakon međunarodnih utakmica, najčešće tražeći azil ili bolje uslove za život i karijeru.

Najnoviji incident dodatno baca senku na jedan od retkih sportskih uspeha ove reprezentacije u poslednje dve decenije i otvara nova pitanja o stanju u zemlji i položaju sportista.