"Romantičari" će kao domaćini ponovo igrati na Omladinskom stadionu, a sportski direktor Andrej Mrkela ne krije zadovoljstvo.

Ozbiljna rekonstrukcija je izvršena, postavljene su nove stolice na tribinama, obnovljena je VIP loža, izgrađena još jedna sa restoranom po najvišim standardima, tu su i LED reflektori…

- Bitan momenat za svakog navijača i ljubitelja OFK Beograda, bitna stvar i za srpski fudbal, posle više od 10 godina na Karaburmu se vraća Super liga, a klub posle dve godine igranja na „strani“ ponovo će svoje domaće utakmice igrati u svom domu - rekao je Mrkela.

Prvi protivnik OFK Beogradu na Karaburmi biće Radnik. Taj meč je na programu u četvrtak.

- Velika stvar i za sve nas u klubu, mnogo je urađeno u prethodne tri godine, i renoviranje stadiona uz rezultate koje pravimo je još jedan dokaz da ova uprava radi dobar posao.

Ne krije koliko je ponosan na sve u klubu.

- Znam koliko je truda u sve ovo uloženo i mogu da budem ponosan na sve nas u klubu. Pozivam navijače da u što većem broju dođu na otvaranje jednog novog poglavlja u istoriji kluba. Takođe i da pozdrave igrače i stručni stab koji su i ove sezone izborili plasman u plej-of i pruže vetar u leđa pred izazove koji nas očekuju.