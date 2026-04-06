Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Monte Karlu i još uvek nije poznato kada će ponovo izaći na teren. Srpski teniser je poslednji meč odigrao u osmini finala Indijan Velsa, kada je izgubio od Džeka Drejpera i od tada ga nema na turnirima.

Nekadašnji kanadski teniser Greg Rusedski smatra da će najbolji svih vremena morati da u ovom delu sezone da češće bude na terenu ukoliko misli da ostane među prva četiri na ATP listi.

Posle Monte Karla slede Mastersi u Madridu i Rimu i on smatra da ćemo Novaka videti na barem jednom od ta dva turnira.

- Ili Madrid ili Rim će mu biti prva nedelja na šljaci i onda će se spremati za Rolan Garos - rekao je Rusedski na podkastu ukazavši na jednu stvar:

- Nije do bodova, nego do statusa nosioca. Potrebni su mu bodovi da bi bio među četiri najbolja na svetu. Da bi osvojili Grend slem, morate da pobedite Alkaraza i Sinera. Samo zamislite da ispadne iz prvih četiri na ATP listi, onda bi morao verovatno da igra i protiv Zvereva - izjavio je Rusedski.

I to je istina. Ukoliko bi Đoković ispao iz Top 4, postojala bi verovatnoća da igra protiv Zvereva već u četvrtfinalu, a onda da u polufinalu i finalu igra protiv Janika i Karlosa.

- Zato je najbitnije da ostane među četiri, da bi sebi omogućio šansu na Vimbldonu - zaključio je Rusedski.