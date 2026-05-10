Aleksa Cvetković igra sjajnu sezonu u dresu OFK Beograda.

Mladi reprezentativac Srbije je svojim partijama skrenuo pažnju brojnih evropskih klubova i čini se da "romantičare" čeka veliki transfer.

Kako saznaje Meridian sport, Standard iz Liježa je spreman da izdvoji ozbiljnu količinu novca kako bi u svoje redove doveo momka rođenog 2005. godine.

Mladi vezista je sinoć postigao gol iz penala protiv Partizana u Humskoj, čime je doneo bod svom timu. Jedan je od najboljih igrača u Superligi i deluje da je došao trenutak da napravi iskorak.

Standard je prvi kandidat za njegov potpis i nada se da bi za 2.500.000 evra mogao da potpiše igrača poniklog u Crvenoj zvezdi.

Crveno-beli prate situaciju, pošto im sleduje 50 odsto od narednog transfera Cvetkovića. Ovaj momak nije dobio šansu u prvom timu šampiona Srbije i 2024. godine je prešao u OFK Beograd, ali bi klub sa "Marakane" mogao ozbiljno da zaradi.

Takođe, očekuje se da Zvezda aktivira otkupnu klauzulu za Džeja Enema u iznosu od 2.000.000 evra. Crveno-beli su "romantičarima" za ovog napadača platili pozajmicu 500.000 evra, tako da će klub sa Karaburme zaraditi lepu količinu novca.