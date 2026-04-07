Fudbalski klub Vojvodina saopštio je tužne vesti – u 59. godini, nakon kraće bolesti, preminuo je Jonče Misini, poznatiji kao Malajac mlađi, simbol tribina novosadskog stadiona.

Iako nije bio igrač ili funkcioner, Jonče je decenijama bio neizostavni deo svake utakmice na "Karađorđu". On je bio član porodice Misini, koja već više od pola veka brine o tome da navijači Vojvodine uživaju u semenkama i slatkišima tokom mečeva svog voljenog kluba.

FK Vojvodina se od svog vernog pratioca i simbola stadiona oprostila emotivnim saopštenjem.

– FK Vojvodina izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su Jonča Misinija poznavali i poštovali – navodi se u saopštenju novosadskih crveno-belih.