Kako otkriva MaxBet Sport, šampion Srbije je glatko odbio dve ponude za Adema Avdića. Prvo je Đenova bila spremna da plati oko šest miliona evra, plus 25 odsto od dalje prodaje, a da čitav posao bude odmah realizovan i igrač se od leta preseli u Italiju. Procena je bila da će ostanak i igranje u omladinskoj selekciji Srbije na turniru u Portugaliji i klubu samo povećati cenu na tržištu. I pogodili su čelnici crveno-belih…

Javio se i Briž sa većom sumom za obeštećenje od osam miliona evra, plus bonusi. Usledio je odgovor da igrač vredi više i oba kluba za sada nisu uspela da dogovore posao.

Razlog je jasan sa strane Crvene zvezde da hoće još do kraja sezone da afirmiše momka iz Loznice i da je ova pozicija trenutno deficitarna u brojnim ekipa.

Lestvica je podignuta za zaradu preko deset miliona evra, kao u slučaju Veljka Milosavljevića i Andrije Maksimovića. Skaut Čelsija i Strazbura je upisao igrača tokom priprema u Antaliji.

Ostaje da se vidi kakva će biti krajnja odluka...