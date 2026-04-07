Proslavljeni fudbaler i trener Jedinstva Tomislav Čeda Jevtić, preminuo je u 70. godini života, saopštio je klub iz Uba.

Jevtić je rođen i odrastao u Vrelu, a najveći deo svoje bogate igračke karijere posvetio je matičnom Jedinstvu. Važio je za jednog od najtalentovanijih fudbalera u istoriji ubskog fudbala, a tokom karijere nastupao je i za klubove u Kladovu, kao i na Korzici.

Po završetku igračke, započeo je trenersku karijeru. Sa klupe je predvodio brojne klubove, među kojima su Radnik, Zimpa, Čučuge, Brezovica i Sovljak.

Povodom njegove smrti, FK Jedinstvo organizovaće komemoraciju u sredu, 8. aprila, u Domu kulture na Ubu, sa početkom u 9.00 časova.

Sahrana će se obaviti istog dana, a opelo je zakazano za 13.00 časova. Tomislav Čeda Jevtić iza sebe je ostavio suprugu Nadu i sinove Ozrena i Mileta sa porodicama.