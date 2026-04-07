Mlada košarkašica Sofija Di Viko (15) preminula je tokom košarkaškog turnira u Rimu nakon što je, kako se sumnja, pojela kontaminiranu hranu.

Ona je pred Uskrs učestvovala sa svojim timom "Union Basket Maddaloni" na međunarodnom košarkaškom turniru u Rimu. U četvrtak je sa saigračicama večerala u kampu "Roma Capitol" i tada je usledila drama.

Mediji prenose da je Sofija jela kajganu i zelenu boraniju kada joj je pozlilo, teško je disala, nakon čega se samo srušila. Otac joj je dao lekove zbog alergije na mlečne proteine, ali se stanje nije poboljšalo. Pozvali su Hitnu pomoć koja je Sofiju odvezla u bolnicu, ali je 15-godišnja devojčica preminula ubrzo po prijemu u Urgentni centar.

- Ne mogu da dišem - navodno su bile njene reči.

Prema izveštajima, tužilaštvo u Rimu odmah je pokrenulo postupak zbog sumnje na ubistvo iz nehata i naložilo obdukciju. Sumnja se da uzrok smrti anafilaktički šok usled moguće slučajne kontaminacije hrane mlečnim proizvodima, a policija istražuju šta je tokom večeri devojčica jela.

Organizator turnira su posle tragedije prekinuli takmičenje.

- Sofija je bila naša šampionka, bila je uporna, talentovana, empatična i svi su je voleli. Bila je pomalo povučena i rezervisana, ali bi se opustila čim bi zaigrala košarku - rekao je Sofijin trener Đovani Monda, a prenosi "Roma Today".