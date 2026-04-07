-Jedino što mu je potrebno da održi motivaciju. Mora da ostane motivisan i kada psotigne sve ciljeve koje je sebi zadao. I kada nije motivisan 100 odsto, disciplina mora da iskoči u prvi plan. Mislim da će Karlos da ostane motivisan zato što su neki vrlo značajni igrači ispred njega, teniseri koji su ostvarili velike uspehe, a on želi da bude jedan od njih - rekao je Ferero.

Iako je rastanak ove dvojice bio buran, Huan Karlos želi da održi dobre odnose, ne samo sa prvim teniserom sveta, već i sa čitavim njegovim timom.

- Ne vidim razlog da mu u kratkom periodu padne motivacija, nadam se da će da ostane na ovom nivou dugo vremena,zato će imati prilike da osvaja Grend slemove - izjavio je Ferero.

Čestitao je Alkarazu i njegovom štabu osvajanje Australijan Opena.

- Jesam, jesam, naravno. Čestitao sam im već kad su ušli u finale i onda sam im ponovo čestitao kada su napravili istoriju, na odličnom poslu njega i njegovog tima- Ogroman uspeh i zaslužuju pohvale. Srećan sam što sam radio sa njima. Bio je jasan cilj Karlosa još u svim prošlim godinama, a uspeo je da bude najmlađi koji je uradio ovako nešto. Ponosan sam na sve njih - zaključio je Ferero.