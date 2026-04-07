U subotu je trener Lacija Murisio Sari govorio o našem igraču.

- Ne moram mnogo da objašnjavam o Ratkovu, moje odluke to pokazuju. Trenutno ga vidim kao slabijeg od ostalih, kod mene može da igra samo kao centralni napadač, ne kao krilo, ali ima i drugih problema - promenu jezika, promenu načina treninga - rekao je Sari.

Postoji razlog, ali nije slučajno što je igrač doveden u januaru, kao zamena za prvog napadača Kasteljanosa, plaćenog 13 miliona evra, na klupi. Štaviše, preskočio ga je još jedan novajlija, Maldini, koji je prirodni ofanzivni vezni igrač i trebalo je da bude zamena za Zakanjija, sa mogućnošću da uskoči kao napadač u slučaju potrebe.

Sari nikada nije priznao ovaj transfer, bez obzira na tvrdnje kluba o suprotnom.

- Ratkov? On je igrač koga ne poznajem“, rekao je Sari u januaru. Iako je atipičan napadač, sposoban da igra duboko, za njega nema mesta u Sarijevoj idealnoj jedanaestorici.