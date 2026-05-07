Odjeknula je minule zime vest o prelasku Petra Ratkova na “Olimpiko”. Uprava slavnih nebeskoplavih izdvojila je čak 13.000.000 evra za talentovanog reprezentativca Srbije, ali takav potez se od početka očigledno nije dopao šefu stručnog štaba – Mauriciju Sariju.

- Ratkov? On je igrač koga ne poznajem - šokirao je iskusni trener javnost izjavom u januaru.

Utisak je da je ofanzivac stigao iz Salcburga bez Sarijeve saglasnosti, pa ni izvanredna golgeterska forma u kojoj se nalazio tokom jeseni nije pomogla da dobije značajniju ulogu.

Na startu epizode u Rimu čak je Ratkov i dobijao priliku, ali kako vreme odmiče sve češće utakmice posmatra isključivo sa klupe za rezerve.

Da Sari ne menja mišljenje govore i nove informacije sa Čizme. Kako prenosi “Tutto Mercato”, u nedostatku primarnih rešenja, nebeskoplavi će tokom leta potražiti još jednog centarfora.

Sudeći po informacijama spomenutog portala, prva opcija biće Mohamed Bajo – pozajmljeni napadač Lila koji trenutno brani boje Gacijantepa.