Knjiga žalosti biće otvorena u petak u periodu od 10 do 16 časova u Muzeju FK Crvena zvezda, a svi poštovaoci lika i dela Vladimira Cvetkovića moći će da se upišu u knjigu žalosti i u subotu od 10 do 18 časova, kao i u ponedeljak od 10 do 16 sati.



- Jedan od najznačajnijih funkcionera u istoriji našeg kluba Vladimir Cvetković, čovek čije ime zauzima posebno mesto među legendama Crvene zvezde, preminuo je u 85. godini života. Tim povodom biće otvorena knjiga žalosti za sve koji žele da mu odaju počast i oproste se od njega. Legende nikada ne umiru - saopštili su crveno-beli.



Cvetković je od 1983. do 2001. godine obavljao funkciju generalnog sekretara FK Crvena zvezda.

U tom periodu, u saradnji sa Draganom Džajićem bio je jedan od ključnih ljudi u stvaranju tima koji je osvojio 18 trofeja, a kruna svega bila je 1991. godina i osvajanje Kupa evropskih šampiona u Bariju i potom titule prvaka sveta u Tokiju.