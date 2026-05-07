Košarkaš Partizana Šejk Milton povredio se na meču protiv Bosne u četvrtfinalu ABA lige.

Amerikanac je tokom utakmice dobio snažan udarac, nakon čega mu je iskočila čašica kolena, što je u prvi mah izazvalo strah da je reč o ozbiljnijoj povredi. Ipak, prve informacije donose i određeno olakšanje za stručni štab Partizana, pošto ligamenti nisu oštećeni, iako je otok i dalje prisutan.

Prema trenutnim procenama, kako prenose "Sportske", Milton bi mogao da odsustvuje oko dve sedmice, a nova kontrola zakazana je za sedam dana, kada će biti poznato više detalja o stepenu oporavka i mogućem povratku na teren.

To praktično znači da će sigurno propustiti ostatak četvrtfinalne serije, dok je pod znakom pitanja i njegov nastup na startu eventualnog polufinala.