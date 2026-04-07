Košarkaš Fenerbahčea Nando de Kolo potvrdio je da mu je ovo poslednja sezona u karijeri i da će na leto okačiti patike o klin.

Bilo je najava da će se čuveni Francuz povući ukoliko Fener osvoji titulu u Evroligi, ali sada je u intervjuu za BeBasket objasnio ono što je govorio.

- Nisam rekao da ću se povući ako osvojimo Evroligu. Ali, da budem jasan sada - ovo je moja poslednja sezona.

Ističe da o ovome razmišlja već neko vreme.

- Već dugo razmišljam o tome. Zapravo, od početka sezone. Sve vreme mi je u mislima to da je ovo moja poslenja sezona.

De Kolo se početkom godine vratio u Fenerbahče, a trenutno je van terena zbog povrede. Ove sezone prosečno beleži 10.9 poena uz 2.3 asistencije po utakmici.

Nando je jedan od najboljih igrača u istoriji Evrolige, a ovo mu je 13. sezona u elitnom takmičenju. Sa moksovskim CSKA je osvojio titulu 2016. godine i te sezone je bio MVP, najbolji strelac lige i MVP fajnal-fora.