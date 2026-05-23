Nakon velike pobede Reala rezultatom 105:90 i plasmana u finale protiv Olimpijakosa, igrači madridskog tima krenuli su ka svlačionici, gde ih je sačekala simpatična situacija.

Aksoj je košarkaše Reala nudila baklavama, pokušavajući da ih počasti tradicionalnim slatkišem, ali su redom svi odbijali da uzmu makar jedan komad. Očigledno je da igrači tokom Fajnal-fora strogo vode računa o ishrani i fizičkoj pripremi pred borbu za evropsku titulu.

Baklavu je odbio čak i trener Sergio Scariolo, koji je uz osmeh pokazao da ne može da uzme poslasticu zbog žvakaće gume.

Na kraju, pošto niko nije želeo da proba baklavu, turska novinarka je sama sela i pojela slatkiš, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Real Madrid će u nedelju od 20 časova u OAKA Areni igrati finale Evrolige protiv Olimpijakosa.