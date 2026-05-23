Jedan od najtalentovanijih igrača nove generacije i velika nada francuske publike Artur Fils zvanično je objavio da se povlači sa ovogodišnjeg Rolan Garosa zbog povrede kuka, neposredno pred početak drugog grend slema u sezoni.

Iako su navijači u Parizu sa nestrpljenjem iščekivali njegove mečeve, realnost i zdravstveni bilans naterali su mladog asa da propusti Garos.

Problemi su počeli nakon Mastersa u Rimu, kada je osetio oštar bol u predelu kuka. Rezultati testova i pregleda koje je uradio odmah posle turnira u Italiji bili su u redu, doktori nisu videli ništa strašno, međutim, teniser je i pored toga konstantno osećao bol pune dve nedelje. Kada je pred grend slem u Parizu izašao na teren, osetio je jači bol i shvatio je da ne sme da rizikuje.

Mladi teniser je svestan da bi forsiranje i igranje na tri dobijena seta pod injekcijama mogli da ugroze njegovu karijeru. Poučen katastrofalnim iskustvom iz prošle sezone, kada je napravio sličnu grešku, Fils je poslušao glas razuma.

– Ne želim da budem glup, pogotovo posle svega što mi se desilo prošle godine – rekao je.

Ovim povlačenjem, žreb u Parizu ostao je bez jednog izuzetno opasnog "minera", a francuska publika će morati da potraži novog heroja na šljaci Bulonjske šume. Vreme za povratak na teren još uvek nije precizirano, a naredni cilj za mladog asa biće potpuni oporavak do početka sezone na travi i Vimbldona.