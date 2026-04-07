U bazenu je uradio skoro sve, ali još uvek ima veliki motiv da nastavi dalje. Ćuk je za "Sport.alo" govorio o akutelnim temama, ali i kampu koji uskoro pokreće.

Da li su se slegli utisci posle zlatne medalje i neverovatnog Evropskog prvenstva?

-Utisci su se slegli, iako su emocije i dalje prisutne. Prošlo je više od dva meseca, ali svaki put kada se prisetim ili vidim neki snimak, vraća se osećaj velikog zadovoljstva i ponosa. To je uspeh koji će se dugo pamtiti - počinje Ćuk za "Sport.alo".



Koliko je sve to veće i važnije jer ste se na postolje popeli pred domaćim navijačima?



- Igrati pred domaćom publikom je posebna privilegija. Atmosfera je bila spektakularna, uz punu Arenu i vrhunsku organizaciju. Ostavili smo snažan utisak, kako rezultatima tako i kao domaćini, što dodatno daje na značaju osvojenoj medalji.



Posle toliko medalja i pehara, odakle crpite motiv da nastavite dalje?



- Motivacija dolazi iz želje da ponovo doživim te posebne trenutke – izlazak na pobedničko postolje i osećaj ispunjenosti nakon velikog takmičenja. Posebno cenim vreme posle uspeha, kada se utisci saberu i postane jasno šta je ostvareno.



Koliko su utakmice za reprezentaciju posebne?



- Nastupi za reprezentaciju su za mene uvek imali poseban značaj. To je najveća čast za svakog sportistu i dodatni motiv da pruži maksimum, zbog čega sam često i najbolje partije pružao upravo igrajući za svoju zemlju.



Šta je najveći kvalitet naše reprezentacije i šta nas razlikuje od drugih?



- Posedujemo visok individualni i timski kvalitet, ali ono što nas najviše izdvaja jeste zajedništvo. Atmosfera u ekipi, međusobno poverenje i podrška često prave ključnu razliku u odlučujućim momentima.

Imate mnogo iskustva – da li planirate da ga prenesete na mlađe?

– Upravo iz te želje nastala je i ideja o kampu koji je trenutno u pripremi. Došli smo na tu ideju zajedno sa kolegama koji će takođe učestvovati, sa ciljem da svoje znanje i iskustvo prenesemo na talentovane mlade igrače koji odluče da budu deo tog projekta. Kamp će se održati tokom letnjeg perioda i verujem da je to najbolji način da se naše iskustvo konkretno prenese na mlađe generacije, ali i da im se pruži dodatna motivacija i smernice za dalji razvoj. Smatram da je to prirodan i pravi korak kada je reč o povezivanju iskustva i mladih nada u sportu.

Da li vidite sebe u ulozi trenera jednog dana?

- Uloga trenera je svakako jedna od opcija u budućnosti. Još je rano za konkretne odluke, ali ne isključujem tu mogućnost.

Kakva bi bila poruka za mlade vaterpoliste koji tek počinju?

- Najvažnije je da budu strpljivi i uporni. Uspeh ne dolazi preko noći – iza svakog rezultata stoje godine rada, discipline i odricanja. Ključno je verovati u proces i ostati dosledan.

Na čemu će biti najveći akcenat na vašem kampu i šta mladim igračima danas najviše nedostaje?

- Fokus kampa biće na individualnom razvoju svakog igrača, pre svega kroz unapređenje tehničkih elemenata igre. Radićemo detaljno na osnovama – šutu, kretanju, igri u napadu i odbrani – jer verujem da se kvalitet gradi upravo kroz jake temelje. Ono što danas mladim igračima najčešće nedostaje jeste strpljenje i posvećenost detaljima, zato ćemo poseban akcenat staviti na radne navike, disciplinu i razumevanje igre. Kamp će se održati na Malti, što za mene predstavlja novo i veoma zanimljivo iskustvo, kojem se posebno radujem.