Nikola Jokić je prokomentarisao novi posao Majka Melouna.

Bivši trener Denvera je postao novi trener Severne Karoline i na toj poziciji će zameniti Huberta Devisa, koji je smenjen prošlog meseca.

Jokić i Meloun su imali dugu i uspešnu saradnju Nagetsima, a srpski košarkaš je izneo svoje mišljenje o ovom potezu.

- Drago mi je zbog njega. Verovatno je malo drugačije jer je trenirao u NBA oko 15 godina. Definitivno ima smirenost i mozak da to odradi kako treba. Mislim da će odraditi sjajan posao, jer će imati vremena da trenira igrače i nauči ih kako da igraju igru na pravi način - rekao je Jokić.

Meloun je proveo 12 godina kao NBA asistent od 2001. do 2013. godine, a zatim je debitovao kao glavni trener Sakramento Kingsa 2013. godine. Nakon toga je postao glavni trener Denver Nagetsa u sezoni 2015-16.

Sa Denverom je osvojio šampionski prsten 2023. godine, a Jokić je pod njegovim vođstvom postao trostruki MVP. U aprilu prošle godine je dobio otkaz i na njegovo mesto je došao Dejvid Adelman.