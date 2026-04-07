Fudbaleri Novog Pazara u četvrtak od 17 časova dočekuju Partizan u okviru 30. kola Superlige Srbije.

Utakmica će biti odigrana bez prisustva publike, a trener domaćeg tima Nenad Lalatović je otkrio da će uoči okršaja sa crno-belima spavati u manastiru.

- Da, naravno… U sredu ću sigurno spavati u manastiru. Već sam se dogovorio sa ocem Gavrilom. U četvrtak ujutru idem sa njim na liturgiju. Stalno sam tamo kada se dogovorim sa njim. Šetamo, razgovaramo… Osećam se tamo toliko lepo da ne mogu rečima da opišem. Prvi put sam osetio nešto tako. Dobio sam od manastira Đurđevi stupovi blagoslav za porodicu Lalatovića. Velika čast za mene. Najlepše reči mogu da kažem o manastiru… Stalno sam tamo! Baš sam srećan - rekao je Lalatović za Meridian sport.

Istakao je da prvi put posti ceo post.

- Nezgodno je organizovati se za hranu kada živiš sam, ali sada sam odlučio da istrajem. Za Vaskrs ću se pričestiti i srećan sam zbog toga.

Lalatović žali zbog toga što neće biti navijača.

- Uvek je interesantno kada se sretnemo Partizan i ja, ali mnogo mi je žao što igramo bez publike. Fudbal se igra za publiku. Mi smo kažnjeni na neodređeno. Niko ne zna na koliko smo kažnjeni. Žao mi je što neće biti naših navijača, ali ni Partizanovih koji takođe prave odličnu atmosferu. Bio bi to pravi praznik fudbala u Srbiji. Prelepo je kada se igra pred punim tribinama. Svi vole da vide kada vodim mečeve protiv Partizana. Za mene se ipak čar ne gubi ni pred praznim tribinama. Uvek želim da pobedimo protiv bilo koga da igram. Biće to jako teška utakmica.

Imao je samo reči hvale za Partizan.

- Partizan je tim koji ima jako lepu budućnost. Prodali su Andreja Kostića za dobru cifru, da bi mogli da preguraju UEFA monitoring. Razumem ih u potpunosti. Mišljenja sam da treba iskoristiti takve ponude, a ne čekati da se igrač ne daj Bože povredi… Mnogi klubovi su tako rizikovali i gubili kasnije. Kostić je zaslužio da ode u Milan. Vukotić i on igraju odlično. Da sam ih imao na raspolaganju u Podgorici, možda bih uveo Budućnost u grupnu fazu. Oni su bili dva najbolja igrača Budućnosti. Pored njih Partizan ima Dembu Seka, Sašu Zdjelara, Stefana Mitrovića, kapitena Dragojevića, sjajnog golmana Miloševića. Ljudi moraju da shvate da u životu postoje usponi i padovi. Od srca bih voleo da Partizan ojača, kako bi bio konkurentniji Zvezdi. Nije mi interesantno kada je Zvezda ovoliko dominantna - rekao je Lalatović.